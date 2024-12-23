İzmir Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine dayanarak 24 Aralık 2024’te il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Gece saat 00.00’da başlaması öngörülen yağışların, 23.59’a kadar etkisini sürdüreceği açıklandı. Özellikle Selçuk, Tire, Ödemiş, Bayındır, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde yağışın daha yoğun olacağı belirtildi.

"Meteoroloji’ye göre, İzmir genelinde yarın (24.12.2024) kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önem arz etmektedir. Lütfen dikkatli ve hazırlıklı olun."