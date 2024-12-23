Tarım ve Orman Bakanlığı’nın halk sağlığını koruma amacıyla düzenli olarak yayınladığı hileli gıda listesi, gıda sektöründeki ihmalleri gözler önüne seriyor. Son ifşa listesinde, 3 işletmenin ürünlerinde domuz eti, 12 farklı ilde ise at ve eşek eti kullanıldığı tespit edildi. Bakanlık, 2 Ekim’den itibaren listeyi güncelleyerek bu tür yasa dışı faaliyetleri ifşa etmeye devam ediyor.

Hangi ürünlerde tespit edildi?

Son açıklamalara göre:

Antalya : Merve Lokantası’nın tas kebabında domuz eti bulundu.

: Merve Lokantası’nın tas kebabında domuz eti bulundu. Fethiye : Bir Çin restoranının dana kaburgasında domuz eti tespit edildi.

: Bir Çin restoranının dana kaburgasında domuz eti tespit edildi. Havran: Kasap markasıyla satılan dana sucuklarda domuz eti kullanıldı.

Daha önceki listelerde Köfteci Yusuf gibi popüler işletmelerin ürünlerinde de domuz eti bulunduğu açıklanmıştı.

Adana ve Sakarya ön planda

Bakanlık verilerine göre, at ve eşek eti skandalında Adana ve Sakarya öne çıktı. Adana’da 15, Sakarya’da ise 7 işletme yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirildi. Bu illeri 4’er işletmeyle Antalya, Mersin ve Manisa izledi.