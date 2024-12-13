İsrafla mücadele çalışmaları kapsamında İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, serpme kahvaltının neden olduğu gıda israfını azaltmak için Bornova Çiçekliköy’de mekan sahipleriyle bir araya geldi.

Serpme kahvaltının getirdiği sorunlar

Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, toplantıda serpme kahvaltı sisteminin israfa yol açtığını ve hem işletmelere hem de tüketicilere ekonomik yük oluşturduğunu vurguladı. Şahin, şu sözlerle dikkat çekti: “Serpme kahvaltı sistemi, tüketilmeyen birçok gıda maddesinin israf edilmesine neden oluyor. Bu durum işletmelerin maliyetlerini artırırken, ülke ekonomisine de zarar veriyor. İsabetli kararlarla bu sorunun önüne geçebiliriz.”

İsrafla mücadelede yeni yaklaşımlar

Toplantıda, serpme kahvaltı sistemine alternatif çözümler geliştirilmesi gerektiği konuşuldu. İl Müdürü Şahin, israfın önüne geçmek için farkındalık çalışmalarının önemini şu sözlerle dile getirdi: “Gıdamıza sahip çıkmak zorundayız. İzmir’de üretim ve tüketim süreçlerini izleyen bir kurum olarak israfı önlemek için düzenli çalışmalar yapıyoruz. İşletmelerin ve tüketicilerin bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor.”

Toplantıda, serpme kahvaltılarda porsiyonların küçültülmesi, isteğe bağlı servis uygulamalarının artırılması gibi öneriler tartışıldı. Mekan sahipleri, sürdürülebilirlik adına bu önerilere olumlu yaklaştıklarını belirtti.