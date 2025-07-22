Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için 23 Temmuz Çarşamba günü hava durumu raporunu yayımladı. Kentte sıcaklıklar artarken, uzmanlar özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında kronik rahatsızlığı bulunan ve yaşlı vatandaşların dışarı çıkmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Rapora göre, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Kınık, Menderes ve Torbalı gibi ilçelerde hava sıcaklıkları 44 dereceyi bulacak. Diğer ilçelerde de sıcaklıkların 35 ila 43 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de 23 Temmuz Çarşamba günü beklenen sıcaklıklar şöyle:

Vatandaşların sıcak havalarda bol su tüketmeleri, mümkünse gölge ve serin alanlarda kalmaları, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli olmaları öneriliyor.