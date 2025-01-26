TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ulaş Kırım, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sitesinde taklit, tağşiş ürün listelerinin güncel olarak listelendiğini hatırlatarak, “Zeytinyağı, bal ve baharat gibi ürünler başlıca tağşişle karşılaştığımız ürünler” dedi

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Bornova ve Kemalpaşa’da gerçekleştirdiği denetimlerde, iki ayrı soğuk hava deposunda ciddi gıda güvenliği ihlalleri tespit edildi. Kontrollerde, son tüketim tarihi geçmiş, etiketsiz, küflenmiş ve bozulmuş gıda ürünü bulundu.

Denetimler sırasında, soğuk hava depolarını kiralayan 28 firmaya ait toplam 67.159 kilogram gıda ürünü (peynir ve türevleri, tereyağı, krema, lor peyniri, teleme, salça türü ürünler, hayvansal yağ vb.) güvenli olmadığı gerekçesiyle muhafazaya alındı. Gıdaların imha süreçlerinin başlatıldığı açıklandı.

İhlaller nedeniyle 28 firmaya toplamda 2 milyon 322 bin 682 TL idari para cezası kesildi. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden durumlara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Gıda mühendislerinden uyarı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ulaş Kırım, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sitesinde taklit ve tağşiş ürünlerin listelendiğine dikkati çekip, "Liste sürekli güncellendiği için sürekli takip etmek gerekiyor. Her vatandaş kendi şehrindeki ya da yöresindeki listeye bakarak, alışveriş biçimini yenileyebilir. Zeytinyağı, bal ve baharat gibi ürünler başlıca tağşişle karşılaştığımız ürünler" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının sitesinde taklit, tağşiş ürün listelerinin güncel olarak listelendiğini hatırlatan Kırım, "Liste sürekli güncellendiği için sürekli takip etmek gerekiyor. Her vatandaş kendi şehrindeki ya da yöresindeki listeye bakarak, alışveriş biçimini yenileyebilir. Zeytinyağı, bal ve baharat gibi ürünler başlıca tağşişle karşılaştığımız ürünler. Bunun yanı sıra et ve şarküteri ürünleri de gördüğümüz ürünler. Özellikle son zamanlarda tek tırnaklı etleriyle karşılaşmaya başladık. Küpe takibinin yapılmaması ve ürünlerin merdiven altında üretilmesi bu etkenlerden bazıları. Bal ve zeytinyağında da çok ciddi problemler yaşıyoruz. Farklı bitkisel yağların zeytinyağına karıştırılması gibi sorunlar oluyor. Süt ve süt ürünler olan peynir grubunda da karşılaştığımız bir durum. Baharatta ise yabancı ve boyar madde problemleri mevcut. Çok güvenilir olarak bilinen markalarda bile baharatta taklit ve tağşişin olduğunu görebiliyoruz" diye konuştu.

Genellikle pazarlarda satılan zeytinyağlarının kullanılmış pet şişelere konulduğunu ifade eden Kırım, "Nerede üretildiği, hangi yörenin zeytinyağı olduğunu bilmiyorsunuz. Ayrıca içindekinin gerçek zeytinyağı olup, olmadığına dair kontrolden geçmemiş. Bir diğeri ise içine zeytinyağı konulan pet şişelerin başkaları tarafından kullanılan bir şişe ya da kola şişesi olabilmesi. Bu şişenin doğru bir şekilde temizlenip temizlenmediği de bilinmiyor. Zaten bir ya da beş litrelik pet şişelerde satılan bu zeytinyağları yasak. Bu nedenle toplumun bu ürünleri almaması önerilerimiz arasında" dedi.