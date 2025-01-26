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Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, kaybolan çocuk kısa sürede evinden yaklaşık 500 metre uzakta, kullanılmayan bir evin bahçesinde bulundu. Polis, çocuğu güvenli bir şekilde ailesine teslim etti.

Abana ilçesinde, ailesinin haberi olmadan evden ayrılan 8 yaşındaki otizmli çocuk kayboldu. Çocuğunun kaybolduğunu fark eden ailesi, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu. Durumun bildirilmesinin ardından Abana İlçe Emniyet Amirliği ekipleri harekete geçti.

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