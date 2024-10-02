İzmir’de yasa dışı silah ticareti ve imalatı yaptığı tespit edilen 16 şüpheli, helikopter destekli operasyonla yakalandı. Tutuklanan 7 şüpheli arasında, 8 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs da bulunuyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, yasa dışı silah ticareti ve imalatı yaptığı tespit edilen 16 kişiye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Şüphelilerin, kuru sıkı ve arızalı tabancalar üzerinde tadilat yaparak gerçek ateşli silahlara dönüştürdükleri belirlendi.

Helikopter destekli eş zamanlı baskın

Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, İzmir’in farklı noktalarındaki hedeflere eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Operasyon sırasında helikopter desteği sağlanarak, kaçış girişimlerinin önüne geçildi. Baskınlarda yasa dışı silah ticareti yapan 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, silahları imal ettikleri atölyeler ve saklandıkları adresler operasyon öncesinde titizlikle tespit edildi.

Tutuklananlar arasında aranan suçlu da var

Yakalanan 16 şüpheliden 11’i adliyeye sevk edilirken, 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında yer alan İ.S. isimli şahsın, daha önce işlediği suçlardan dolayı 8 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Kalan 5 şüphelinin ise adli sürecinin devam ettiği bildirildi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı uzun süreli takip sonucunda, şüphelilerin kurusıkı ve arızalı tabancaları el ve makine yardımıyla gerçek ateşli silahlara dönüştürdüğü tespit edildi. Şüpheliler, bu şekilde ürettikleri silahları suç örgütlerine satıyor ve büyük miktarda haksız kazanç elde ediyordu. Yapılan operasyonun, İzmir’de yasadışı silah ticaretine yönelik büyük bir darbe olduğu belirtiliyor.

Operasyonda ele geçirilen yasaklı maddeler

Operasyon sırasında şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 30 tabanca, 36 tabanca şarjörü, 188 fişek, 1 av tüfeği, 41 av tüfeği kartuşu, 2 tabanca gövdesi, 2 tabanca sürgüsü, 5 tabanca icra mili ve yayı, çok sayıda silah parçaları ve 28 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin yasa dışı silah üretimi için kullandığı makineler ve diğer ekipmanlar da güvenlik güçleri tarafından el konuldu. Ayrıca şüphelilerin, suç örgütlerine silah ve mühimmat temin ettiği de tespit edildi.

Organize suçlarla mücadele sürüyor

İzmir’de düzenlenen bu operasyon, yasa dışı silah ticaretinin ve suç örgütlerine sağlanan silah temininin önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, bu tür faaliyetlerin takibinin devam edeceğini ve yasadışı silah ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtiyor.