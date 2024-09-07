İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir oto galeride meydana gelen silahlı gasp olayı, polisin hızlı müdahalesiyle aydınlatıldı. 9 Ağustos'ta yaşanan olayda, 4 kişilik bir grup, B.Y. adlı vatandaşı Konak ilçesindeki bir pastaneden zorla alarak darbetti.

Silah zoruyla tehdit

Gaspçılar, B.Y.'yi kendi oto galerilerine götürerek silah zoruyla tehdit etti ve ona boş senet imzalattı. Ardından B.Y.'yi tekrar darbederek alıkoyan grup, yaşanan olayın ardından polisin takibine alındı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'nün Gasp Büro, Teknik Büro ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Eylül'de düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakaladı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, mağdurdan zorla alınan cep telefonu, 4 ruhsatsız tabanca ve toplamda 725 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.U. ve F.K., mahkemece tutuklanırken, B.G. ve E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.