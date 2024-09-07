Türk müziğinin güçlü isimlerinden Melike Şahin, 30 Eylül’de İzmir’de muhteşem bir konsere imza atacak. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek etkinlik, müzikseverler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Konser Detayları

Tarih ve saat: Melike Şahin, 30 Eylül 2024 tarihinde saat 21:00’de sahne alacak. İzmir’in en güzel açık hava mekanlarından biri olan Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konser, yazın son gecelerinde unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

Bilet bilgileri: Biletler, Biletix ve diğer yetkili satış noktalarından temin edilebilir. Konser öncesi biletlerinizi almak için acele edin!

Melike Şahin Kimdir?

Melike Şahin, genç yaşta sahneye çıkmaya başlayan ve güçlü vokaliyle tanınan bir sanatçı olarak biliniyor. 2018 yılında çıkardığı "Küçük Bir Kapı" albümüyle büyük bir çıkış yakaladı ve müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Şahin’in şarkıları, hem melodik hem de sözsel derinliğiyle dinleyicileri etkiliyor.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

İzmir’in simgelerinden biri olan Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, tarihi ve estetik yapısıyla dikkat çekiyor. Şehir merkezine yakın konumu ve geniş kapasitesiyle konserler ve etkinlikler için ideal bir mekan olarak öne çıkıyor.

Konserin Hangi Şarkıları İçerecek? Melike Şahin’in repertuarı, sevilen hitleri ve yeni albümünden parçalarla zenginleşecek. "Küçük Bir Kapı", "Kırık Kal", "Sakın Söyleme" gibi popüler şarkılarını canlı dinleme fırsatını kaçırmayın.