İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, Buca ilçesinde faaliyet gösterdiği belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak çalışması sonucunda; “Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak”, “nitelikli yağma”, “genel güvenliği tehlikeye sokma”, “mala zarar verme” (iş yeri kurşunlama) ve “6136 Sayılı Kanuna muhalefet” gibi çok sayıda ciddi suça karıştığı tespit edilen çete üyeleri hedef alındı.

Örgüt lideri dahil 5 şüpheli tutuklandı

7 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, aralarında örgüt yöneticisinin de bulunduğu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon sırasında suçla bağlantılı delillere ve silahlara da el konulduğu öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şehir genelinde suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdüğü belirtilerek şu mesaj verildi:

“İlimizin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü yasa dışı yapılanmaya karşı mücadelemiz, kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”