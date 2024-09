5-8 Eylül 2024 tarihleri arasında İzmir Sanat Kültürpark’ta gerçekleştirilecek olan 93. İEF Sinema Burada Film Günleri, teknoloji temalı dört özel film ile sinemaseverleri buluşturacak. Etkinlik, her gün farklı bir filmle izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Film günleri programı

5 Eylül: Gravity Yönetmenliğini Alfonso Cuarón’un üstlendiği ve başrollerini Sandra Bullock ile George Clooney’in paylaştığı bu bilim kurgu harikası, uzayda geçen bir hayatta kalma mücadelesini ekranlara taşıyor.

6 Eylül: Ailem Robotlara Karşı (The Mitchells vs. the Machines) Animasyon severler için ideal olan bu yapım, teknolojiye karşı mücadele eden bir ailenin eğlenceli ve aksiyon dolu hikayesini sunuyor.

7 Eylül: Başlat (Ready Player One) Steven Spielberg’ün yönettiği bu kült film, sanal gerçeklik ve pop kültür referanslarıyla dolu bir maceraya sizi davet ediyor. Gösterim saati 18.00.

8 Eylül: Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı Bilim kurgu klasiği "Blade Runner"ın devamı olan bu film, görsel ve hikaye derinliğiyle sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Ücretsiz izleme fırsatı

İzmir Sanat Kültürpark'ta ücretsiz olarak düzenlenen bu film günleri, teknoloji temalı yapımlar ile dolu bir sinema deneyimi sunacak. Etkinliğe katılarak, hem kaliteli filmler izlemenin hem de Kültürpark’ın keyfini çıkarmanın tadını çıkarabilirsiniz.

Detaylar ve katılım:

Tüm film gösterimleri İzmir Sanat Kültürpark’ta gerçekleşecek olup, filmlerin her biri için farklı tarih ve saatlerde gösterimler yapılacak.