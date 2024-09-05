TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Kuşadasıspor, yeni sezon öncesi gerçekleştirdiği transferlerini toplu imza töreniyle taraftarlarına tanıttı. Özer Türk Stadyumu'nda düzenlenen törende, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kulüp başkanı İsmet Türker, yöneticiler, mevcut ve yeni futbolcular ile çok sayıda taraftar yer aldı. Kuşadasıspor, bu sezon kadrosuna kattığı 24 futbolcuyu taraftarla buluşturdu.

Dört yılda önemli başarılara imza atıldı

Törenin açılış konuşmasını yapan Kuşadasıspor Başkanı İsmet Türker, kulübün son dört yılda amatör ligden 3'üncü Lig’e yükselmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Özellikle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in katkılarına dikkat çeken Türker, "20 yıla aşkın süreli amatör ligde kentimizi temsil eden kulübümüzün büyük çaba ve uğraşlarla son 4 yıldır 3'ün Lig’e çıkmasında ve bu liglerde devam etmesinde büyük katkıları olan Kuşadası'nın kıymetli belediye başkanı Sayın Ömer Günel'e hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Hedefimiz, altyapıdan, genç takımlarımızdan yetiştirdiğimiz oyuncuları profesyonel lige taşımak. Yeni futbolcularımıza ailemize hoş geldiniz diyorum" dedi.

Başkan Türker ayrıca, bu sezon kadroya dahil edilen Tolga Yakut, Ali Eren Konday, Batu Bathan Çevik, Bartu Kulbilge, Alperen Özdemir, İsmail Onur Kalkan, Emir Yazıcı, Bilal Selamet, Mirza Can Yıldırım, Ufuk Er, Berke Avcı, Vefa Gültek, Olkan Batın Kilmen, Ferhat Öztaşdelen, Abdülkadir Kuzey, Miraç Fatih Değirmenci, Serkan Yola, Muhammet Fatih Öztekin, Muhammet Sait Özvardar, Eyüp Oskan, Yunus Çetin, Hakan Temizhan, Cihan Avcı ve Semih Pınar gibi isimlerin takıma büyük katkılar sunacağına inandığını belirtti.

"Bu sene iddiamızı tekrarlıyoruz"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise törende yaptığı konuşmada, Kuşadasıspor’un amatör ligde uzun yıllar mücadele ettiğini ve kimsenin destek vermediği bir dönemde 2019 yılında belirledikleri hedeflerle kulübü yeniden ayağa kaldırdıklarını vurguladı. Başkan Günel, "24 sene gibi uzun bir zaman amatörde kalıp, kimsenin kapısını çalmadığı Kuşadasıspor, 2019'da ortaya koyduğumuz hedefle önce Bölgesel Amatör Lig'e, sonra 3'üncü Lig'e yükselerek makus kaderini sona erdirmiştir. Geçen sene 2'nci Lig'e çıkacağımız bir süreci hedeflerken, Play-Off'ta elenmiş, takımımız bulunduğu ligde önemli bir başarı göstermiştir. Bu sene iddiamızı tekrarlıyoruz" ifadelerini kullandı.