İzmir’de öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla büyük bir adım atıldı. Papara Göztepe Voleybol Takımı, sponsor firmasıyla birlikte okullara 750 adet voleybol topu dağıtarak gençlerin sporla tanışmasına katkı sağladı. Etkinlik, İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil’in de katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitim ve spor bir arada

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, sporu ve eğitimi birleştirerek sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise, Şehrimin Takımı projesiyle İzmir’in her yaştan gençlerine ulaşmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Gençlere iyi bir örnek: Göztepe Voleybol Takımı

Papara Göztepe Voleybol Takımı Asbaşkanı Sinem Güntekin, sporu ve eğitimi birleştirmenin önemini vurguladı. Takım oyuncuları Ceren Kapucu ve Nursevil Gökbudak, öğrencilerle buluşarak, sporun hayata kattığı özgüven ve disiplini anlattı.