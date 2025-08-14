Türkiye, 28 Temmuz 2025’te elektrik talebinde tüm zamanların zirvesini gördü. Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner’in açıklamasına göre, TEİAŞ verileri bu tarihte saatlik elektrik yükünün 59.335 megavat saate yükseldiğini ortaya koydu. Bu rakam, yaklaşık 60 gigavat anlık güç talebine denk geliyor.

Öner, rekorun başlıca nedenlerini aşırı sıcak hava dalgaları, turizmdeki yoğunluk, elektrikli araçların şarj ihtiyacı ve veri merkezlerinin artan yükü olarak sıraladı. Ayrıca evlerde ve iş yerlerinde klimaların kesintisiz çalışması, su pompalarının sürekli devrede olması ve gıda muhafazasında kullanılan soğutucuların yüksek kapasitede çalışması da tüketimi ciddi şekilde artırdı.

Sıcaklar Talebi Tırmandırdı

2025 yazında birçok bölgede sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşmasıyla klima kullanımı adeta zorunluluk haline geldi. Sıcak havanın duş alma, çamaşır yıkama ve su tüketimini artırması, pompaların daha uzun süre çalışmasına yol açtı. Marketler, restoranlar ve evlerdeki soğutucular ise 24 saat yüksek performansla devrede kaldı.

Turizm ve Elektrikli Araç Şarjı Öne Çıktı

Bu yaz yabancı turist girişlerinde yaşanan artış da elektrik tüketiminde önemli rol oynadı. Otellerin soğutma, havalandırma ve aydınlatma sistemleri tam kapasite çalıştı. Elektrikli araç sayısındaki yükseliş ve şarj istasyonlarının yoğun kullanımı ise günlük yüke binlerce megavat saat ekledi.

Veri Merkezleri 7/24 Yükte

Dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte Türkiye genelinde veri merkezlerinin sayısı ve enerji ihtiyacı arttı. E-ticaret, bulut hizmetleri ve internet kullanımındaki yoğunluk, bu tesislerin yüksek soğutma ihtiyacını beraberinde getirdi.

Arz Sorunu Yaşanmadı

Rekor talebe rağmen ülkede elektrik kesintisi yaşanmadığını vurgulayan Öner, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEİAŞ ve dağıtım şirketleri bu yoğun talep sürecini sorunsuz yönetti. Bu, Türkiye’nin elektrik altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor” dedi.

Uzmanlar, yaz aylarında artan talep trendinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve yenilenebilir enerji ile depolama yatırımlarının öneminin daha da artacağını belirtiyor.