Muğla’nın Ortaca ilçesi açıklarında sabaha karşı meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı sonrası vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, deprem uzmanlarından da peş peşe açıklamalar geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 05.45’te, yerin yaklaşık 34,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Merkez üssünün Ortaca’ya 20 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

Prof. Dr. Osman Bektaş: “Uşak Deprem Kümesi önemli bir risk taşıyor”

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ege Bölgesi’ni etkileyen stres transferi zincirine dikkat çekti.

Bektaş, Girit-Rodos Levha Sınırı’ndan başlayan stresin Muğla-Isparta yönüne doğru ilerlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Girit-Rodos Levha Sınırından Muğla-Isparta istikametine stres transferi devam ediyor.

Etkilenen fay blokları: Muğla, Aydın-İzmir, Uşak ve Kütahya blokları.

Ek olarak, Uşak Deprem Kümesinin sağladığı statik ve viskoelastik stres transferi önemli bir risk.” Ege bölgesinde deprem İçeriği Görüntüle

Bektaş’ın bu açıklaması, bölgede yaşayan vatandaşlarda endişe yarattı.

Uzmanlardan uyarı: “Ege’de zincirleme etki olasılığı var”

Deprem uzmanları, Ege Denizi ve çevresinin çok sayıda aktif fay hattı üzerinde bulunduğunu hatırlatarak, bölgede küçük ve orta ölçekli depremlerin birbirini tetikleyebileceğini ifade ediyor.

Uzmanlara göre, özellikle Muğla, Aydın, Denizli ve Uşak hattı, son dönemde artan mikro sarsıntılar nedeniyle dikkatle izleniyor.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, bölgede deprem riskinin devam ettiğini belirterek, vatandaşların AFAD’ın acil durum bilgilendirmelerini takip etmeleri ve bina güvenliği kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.