T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
BASIN BİLGİ NOTU

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde kullanıcıları ve satıcılarına yönelik olarak münferit ve planlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Yapılan operasyonlarda 12 şüpheli şahıs yakalanmış olup, haklarında adli işlemlere başlanılmıştır.

Aramalarda ele geçirilenler:

3.698 gram kubar esrar

359 gram kenevir bitkisi tohumu

19 kök kenevir bitkisi

16 adet sentetik hap

4 gram sıvı amfetamin emdirilmiş tütün

TBMM önünde korkutan yangın!
TBMM önünde korkutan yangın!
İçeriği Görüntüle

3 gram metamfetamin


Yakalanan şüphelilerle ilgili adli süreç devam etmektedir.