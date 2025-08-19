Aleyna Dalveren boşanıyor mu? Dikkat çeken paylaşım

CHP’de şok iddia! Özlem Çerçioğlu ve 3 belediye başkanı AK Parti’ye katılıyor

YÜREĞİMİZİ TEK BİR HEDEFTE KENETLEDİK: İKTİDAR OLMAK

Yakalanan şüphelilerle ilgili adli süreç devam etmektedir.

Yapılan operasyonlarda 12 şüpheli şahıs yakalanmış olup, haklarında adli işlemlere başlanılmıştır.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde kullanıcıları ve satıcılarına yönelik olarak münferit ve planlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

