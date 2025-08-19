T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
BASIN BİLGİ NOTU
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde kullanıcıları ve satıcılarına yönelik olarak münferit ve planlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.
Yapılan operasyonlarda 12 şüpheli şahıs yakalanmış olup, haklarında adli işlemlere başlanılmıştır.
Aramalarda ele geçirilenler:
3.698 gram kubar esrar
359 gram kenevir bitkisi tohumu
19 kök kenevir bitkisi
16 adet sentetik hap
4 gram sıvı amfetamin emdirilmiş tütün
3 gram metamfetamin
Yakalanan şüphelilerle ilgili adli süreç devam etmektedir.