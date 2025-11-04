İzmir su krizi derinleşirken, kent genelindeki barajların aktif doluluk oranı sıfıra indi. Uzmanlara göre kesintilerin devam etmemesi halinde yer altı su kaynakları da hızla tükenecek.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir’de suyun kritik seviyenin altına indiğini belirterek şu uyarıyı yaptı:

“Barajların dolum dönemi Aralık’tan Nisan ortasına kadar devam eder. Aralık 10’dan sonra doluluk yüzde 20 olursa bile çok iyi bir seviyedir. Bu nedenle su kesintileri yağış olsa dahi sürmeli. Yer altı suları dinlenmeli.”

Kentte su kesintileri ağustos ayından bu yana düzenli olarak geceleri uygulanıyor. Yaşar’a göre geç kalınsa da bu uygulama sayesinde günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanıyor.

Yaşar, bazı barajlarda içme suyu kalitesini olumsuz etkileyebilecek ölü hacim suyunun kullanılmaya başlandığını belirtti:

Tahtalı Barajı: Aktif doluluk yaklaşık %1,66 (4,5 milyon m³)

Uzmanlar, bu seviyelerin sağlıklı su temini için risk yarattığını ifade ediyor.

“Suyu yanlış kullandık”

Prof. Dr. Yaşar, kuraklığın etkilerinin uzun süredir bilindiğini ve çözüme yönelik adımların geciktiğini söyledi:

“Yer altı suları 15–20 yıl önce 50 metredeydi, bugün 450 metrelerde. Su yanlış yönetilirse devletin bekası riske girer.”

Kuraklığın tarım üretimini de tehdit ettiğini vurgulayan Yaşar, su tüketimi yüksek ürün desenlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti:

Göller Bölgesi su kaybı nedeniyle “çölleşme riski” taşıyor

Eğirdir Gölü’nün su derinliği 21 metreden 7–8 metreye düştü

Yaşar’a göre tarımsal sulamada hızlı adımlar atılmazsa ekonomik kayıplar büyüyecek:

“Çiğli Arıtma Tesisi’nde günde 500 bin metreküp su denize veriliyor. Bu su mutlaka tarıma kazandırılmalı.”

Ekim ayındaki yağışlara rağmen toprak suya doymadığı için barajlara beklenen miktarda su ulaşmadı. Uzmanlar, Nisan ortasına kadar yağışların yeterli seviyeye çıkmasını hayati görüyor.