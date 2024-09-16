İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı su ürünleri avcılığına karşı yürüttükleri mücadele kapsamında 16 Eylül 2024 tarihinde denetim gerçekleştirdi. Denetim, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bülent CANATAN ve su ürünleri kontrol görevlilerinin katılımıyla, Urla-Karaburun karayolu üzerinde, Balıklıova Mahallesi yol güzergâhında saat 00:35 ile 06:00 arasında gerçekleştirildi.

Denetim sonucunda yasak dönemde avlandığı tespit edilen toplam 11 kg ahtapot, 3 kg deniz böceği ve Su Ürünleri Üretim Planlamasına dahil edilen ve kota uygulanan yasadışı avlanan 1430 kg hamsi balığına el konuldu. Bu kapsamda, 3 şahsa toplam 56.153 TL idari para cezası uygulandı. Denetim, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılmasına yönelik olarak yasadışı avcılık faaliyetleriyle mücadelenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Yeni dönem: Planlı su ürünleri üretimi ve kota uygulamaları

Türkiye’de su ürünleri avcılığı ile ilgili yasal düzenlemeler kapsamında önemli değişiklikler getiren "Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik" ile 2024-2026 yıllarını kapsayan su ürünleri üretim planları hayata geçirilmiş durumda. Bu düzenleme ile, Türkiye’nin önemli bir avcılık miktarına sahip olan Hamsi Balığı, kota uygulamasıyla planlı üretim kapsamına dahil edildi. Böylece hamsi gibi türlerin avcılığı belirli kotalar çerçevesinde yapılarak deniz kaynaklarının sürdürülebilirliği garanti altına alındı.

Bu yeni dönemde, su ürünleri avcılığı ile ilgili her türlü faaliyet artık belirlenen planlar ve kotalar doğrultusunda gerçekleştirilecek ve yasa dışı avcılığa karşı daha etkin bir mücadele yürütülecek.

Yürürlüğe giren yeni tebliğler ile su ürünlerinde uyumlu yönetim

Bu kapsamda, 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla "6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" ve "6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" yürürlüğe girdi. Söz konusu tebliğler, ‘’Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik’’ ile uyumlu hale getirilmiş olup, su ürünleri avcılığında planlı üretim modeline geçilerek, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir avcılık faaliyetlerinin artırılması hedeflenmekte.

Sürdürülebilirlik ve yasadışı avcılıkla mücadele

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. Yasadışı su ürünleri avcılığına karşı denetimlerin sıklaştırılacağı, yasa dışı avcılık faaliyetlerinin denetlenmesi ve yasal süreçlerin daha hızlı işletilmesi adına teknolojik araçlar ve eğitimli ekiplerle bu tür operasyonların sık yapılacağı belirtildi.

Yetkililer, denetimlerin su kaynaklarının korunmasına büyük katkı sağlayacağını ve yasa dışı avcılıkla mücadelenin sürdürülebilir bir su ürünleri avcılığı için hayati önem taşıdığını ifade ederek, kamuoyunun da bu konuda bilinçli olmasının gerektiğine vurgu yaptı.