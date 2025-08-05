EGİAD, İzmir’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamak amacıyla İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. 4 Ağustos 2025’te çevrim içi yapılan “Yeşil Dönüşüme Yönelik İzmir Kalkınma Ajansı Faaliyetleri ve Destekleri” başlıklı bilgilendirme toplantısında, İZKA’nın “Üretimde Yeşil Dönüşüm” Mali Destek Programı ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Yerel Kalkınma Hamlesi Programı” detayları ele alındı.

Toplantıya, İZKA Yenilik ve Girişimcilik Politikaları Birim Başkanı Dr. M. Sencer Özen ve Yeşil Büyüme Politikaları Birim Başkanı Emine Bilgen Eymirli katıldı. EGİAD üyeleri program kapsamı, başvuru süreçleri, destek miktarları ve İzmir’e özgü teşvikler hakkında kapsamlı bilgi aldı.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, toplantının açılışında İZKA’nın sadece mali destek sunan değil, İzmir’in kalkınma vizyonunu şekillendiren stratejik bir kurum olduğunu vurguladı. Özhelvacı, genç iş insanları olarak sürdürülebilir kalkınma yolunda aktif paydaş olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ayrıca EGİAD ile İZKA iş birliğiyle İzmir iş dünyasının 150 yılı aşkın tarihine ışık tutacak özel bir araştırma projesinin yakında açıklanacağı müjdesini verdi. Yeşil dönüşümün şirketlere ve İzmir’in geleceğine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Toplantıda, İZKA’nın 60 milyon TL bütçeli “Üretimde Yeşil Dönüşüm” Mali Destek Programı’nın kadın ve genç işletmelere ilave puan sağladığı, başvuru sürecinin 29 Ağustos 2025’te sona ereceği belirtildi. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın İzmir’e özel “Yerel Kalkınma Hamlesi Programı” ile yerel sanayinin dönüşümüne büyük yatırımların destekleneceği paylaşıldı.

Etkinlik, katılımcıların sorularıyla interaktif biçimde tamamlandı ve EGİAD’ın sürdürülebilir kalkınma vizyonunu sahaya taşıma kararlılığı bir kez daha vurgulandı.