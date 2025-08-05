CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Nazilli’de CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için imza toplayan Fadime Kaya ile bir araya gelerek teşekkür etti. CHP’li Bülbül, “Alzheimer hastası annesine bakarken, aynı zamanda adalet ve demokrasi mücadelesine katkı sunan bu değerli emeği için kendisine teşekkür ediyoruz” paylaşımını yaptı.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül ve Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, CHP Nazilli İlçe Başkanlığında CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için gönüllü olarak imza toplayan Fadime Kaya ile bir araya geldi.

CHP’li Bülbül, hasta annesinin bakımını üstlenen aynı zamanda gönüllü olarak tek başına İmamoğlu için imza toplayan Kaya’ya teşekkür ederek, “Alzheimer hastası annesine bakarken, aynı zamanda adalet ve demokrasi mücadelesine katkı sunan bu değerli emeği için kendisine teşekkür ediyoruz” paylaşımını yaptı.