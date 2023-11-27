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Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir eski milletvekili Atila Sertel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına aday olduğunu açıkladı. Sertel, CHP İzmir İl Başkanlığı’na gelerek aday adaylığı başvuru dosyasını İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’na teslim edip açıklamalarda bulundu. Sertel, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 120 bin üyesi seçsin. O şerefli üyeler kimi seçeceğine, hangi konuda ne karar vereceğine inanın üstte siyaset yapanlardan, bizlerden, herkesten iyi bilir. Çünkü İzmirliler, İzmirliler, laik, çağdaş, demokrat, yurtsever, Atatürkçü İnsanlardır. İzmirliler, kimseye torpil yapmaz. Ben siyasette bir düsturu edindim. Benim siyasette iki tane dayım var. Birinci dayım üyelerimizdir. İkinci dayım da halkımızdır. İki dayım dışında siyasette hiçbir dayım yoktur ve olmayacaktır. Ben üyemize ve İzmirlilere güveniyorum” dedi.

"BİZİM ARAYIŞIMIZ PARTİ İÇİNDEKİ DEMOKRASİ"



İzmir için en iyisini yapmak için yola çıktığını kaydeden Sertel, "Eğer nasip olursa eğer sandık kurulursa desteğinizle beraber bu görevi layıkıyla yapacağıma inanıyorum. Ama şunu da söyleyeyim; sonuç ne olursa olsun adaylığa başvuran bütün arkadaşlarıma, bütün dostlarıma başarılar diliyorum. Her biri İzmir'i düşünecek. CHP’li olmanın felsefesi şudur, temeli şudur. Ben olursam dünya var, ben olmazsam yıkılsın bu dünya anlayışını asla kabul etmiyorum. Ben CHP bayrağına sarılı gömülmek isterim. Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ölünceye kadar böyledir. Bizim arayışımız parti içindeki demokrasidir. Ve o sandığın konulmasını canı yürekten istiyorum ama koymazlarsa da kural olarak şunu söylüyorum. Her şeye hazırım. Hiç kimseye gönül koymam. Hiç kimse de gönül koysun istemem. Biz bir aileyiz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın İzmir” ifadelerini kullandı.



"PARTİMİZİN GURUR DUYDUĞU ABİLERİMİZDEN"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise “Ülkemiz ve şehrimiz için çok önemli bir seçime doğru yol alıyoruz. Bu seçim sadece bir yerel seçim olmayacak. Hem yerel iktidarımızı sürdürdüğümüz hem de genel iktidar yürüyüşümüzü bir kez daha başlattığımız bir seçim olacak. İzmir’de 30 ilçenin tamamında ve Büyükşehir’de CHP bayrağını dalgalandırmak için çalışacağız. Sayın vekilimim yeni bir yola çıkıyor. Hem partimize hem de ülkemize uzun yıllar emek verdi. Partimizin gurur duyduğu abilerimizden biri. Çıktığı yolda kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.