Nazilli'de dört dörtlük yollar olacak

Nazilli Belediyesi ve DSİ Müdürlüğü’nün iş birliğiyle yürütülen projeyle, Pınarbaşı Mahallesi 685. Sokak’taki sel endişesi sona erdiriliyor. DSİ tarafından gerçekleştirilen sel kanalı çalışmasının ardından, yolların tamamı bozulan bölgelerde Nazilli Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları başlatıldı.

Sokak ortasından geçen su kanalının üzeri demir ızgaralarla kapatıldıktan sonra, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan yolların stabilizesini yaparak kilitli parke taşları döşemeye başladı. Bu yenileme, hem sel tehlikesini ortadan kaldıracak hem de mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, yerinde incelemelerde bulunarak projeyle ilgili detaylı bilgi aldı. Tetik, “Kış gelmeden önce bu çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Özellikle sağanak yağışlarda sel tehlikesi yaşanan Topandağ mevkiindeki alanların ve sokakların hızlı bir şekilde düzenlenmesi şart” dedi. Başkan Tetik, halkın sel riskinden korunmasını ve yolların modern bir yapıya kavuşturulmasını öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade etti.