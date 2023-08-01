Alınan bilgiye göre, Karşıyaka İskelesi'ne yanaşmak için manevra yaptığı sırada motor arızası meydana gelen 9 Eylül Gemisi, kontrolden çıktı.

Yolcusu bulunmayan gemi, kıyıya çarparak durdu. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayın ardından gemi, Bostanlı İskelesi'ne demirledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan İZDENİZ yetkilileri, ana makinada yaşanan anlık arıza nedeniyle sefer harici boş olan gemide ufak çapta hasar olduğunu ancak sahilde herhangi bir zarar oluşmadığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZDENİZ A.Ş’nin sefer harici, boş olarak Karşıyaka İskelesi açıklarında bekleyen 9 Eylül isimli yolcu gemisi saat 13.20’de ana makinede yaşanan anlık arıza nedeniyle Karşıyaka İskelesi'nin doğu tarafındaki sahile baş tarafından yaslamak zorunda kaldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İZDENİZ yetkilileri sahilde herhangi bir hasar oluşmadığını ancak geminin baş tarafındaki sancak-iskele tampon sisteminde ufak çapta hasar oluştuğunu söyledi. Yetkililer ayrıca konuyu hemen İzmir Liman Başkanlığı'na ilettiklerini de dile getirerek ayrıntılı inceleme yapıldıktan sonra geminin en kısa sürede düzenli seferlere devam edeceğini belirtti