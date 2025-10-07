Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan cenaze karışıklığı sonrası, yanlış defnedilen mezar savcılık kararıyla açıldı. Cenazeler kimlik tespiti sonrası doğru ailelerine teslim edildi.

Cenazeler karıştı

Uşak’ta bir devlet hastanesinde iki hastanın cenazesi karıştı. 18 gündür tedavi gören 80 yaşındaki G.G. pazar gecesi hayatını kaybederken, yoğun bakımda yaklaşık 4 aydır tedavi gören 91 yaşındaki G.K. de sabaha karşı yaşamını yitirdi. Her iki cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Yanlış cenaze defnedildi

Cenazelerin teslimi sırasında karışıklık yaşandı. G.G.’nin cenazesi, yanlışlıkla G.K.’nin yakınları tarafından Sivaslı ilçesine bağlı Selçikler beldesinde defnedildi. G.K.’nin yakınları morga geldiğinde cenazenin kendilerine ait olmadığını fark etti.

Savcılık kararıyla mezarlık açıldı

Olayın fark edilmesi üzerine durum savcılığa bildirildi. Savcılık kararıyla Selçikler beldesinde defnedilen G.G.’nin mezarı açıldı ve cenaze Sivaslı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kimlik tespiti sonrası cenaze G.G.’nin ailesine teslim edildi.

Cenazeler doğru mezara defnedilecek

G.K.’nin cenazesi ise Selçikler beldesinde defnedilecek. G.G.’nin cenazesi ise Uşak Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Olay, hastane morgunda yaşanan karışıklığın ardından çözülmüş oldu.