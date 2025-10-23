Olay, saat 23.00 sıralarında Murat Reis Mahallesi 199 Sokak’ta, 6 katlı bir apartmanın ikinci katında yaşandı.

İddiaya göre, birlikte yaşayan H.M.A. (64) ile U.İ. (42) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı.

Kavga sırasında H.M.A., yanında bulunan tabancayla U.İ.’ya ateş etti. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan U.İ.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçmayan şüpheli H.M.A.’yı gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.