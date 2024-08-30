İzmir'de bir sokak söyleşisinde Instagram’ın erişime engellenmesini eleştirdiği için 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklanan Dilruba K., tahliye edildi. Ailesine haber verilmeden gerçekleşen bu tahliye, kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Sokak söyleşisi tutuklamaya dönüştü

12 Ağustos'ta İzmir’de bir sokak söyleşisinde Instagram’ın erişime engellenmesine dair eleştirileri nedeniyle Dilruba K., 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Tutukluluğa yapılan itirazlar sonrasında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla ilgili tutukluluk kararı kaldırılmış, ancak Dilruba K. 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla cezaevinde kalmaya devam etmişti.

Sessiz tahliye: Gece yarısı evine döndü

Dilruba K.'nın annesi, Halk TV'den Yağmur Beril Varol’a yaptığı açıklamada, kızının akşam saatlerinde kimseye haber verilmeden tahliye edildiğini belirtti. Annesine göre, Dilruba K. tahliye edildikten sonra otobüs durağında beklemek zorunda kaldı ve bir yabancının telefonunu kullanarak ailesine ulaşabildi. Varol, Dilruba'nın gece 23.00 sıralarında evine ulaşabildiğini anlattı.