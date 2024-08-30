Elektrik kesintisinden en çok etkilenecek olan bölgeler arasında Merkez ilçesine bağlı Geven, Doğa, Kızılcakaya, Köp Ağaç ve Yakaca köyleri yer alıyor. Bu köylerin yanı sıra, bazı kritik tesisler de bu kesintiden etkilenecek. Özellikle Kütahya Belediyesi'ne ait Yoncalı İçme Suyu tesisleri ve Ilı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği gibi önemli kurumlar, kesinti süresince hizmet vermekte zorluk yaşayabilir.

Alternatif Enerji Kaynakları ve Alınacak Önlemler

Kesinti süresince bölge halkının mağduriyet yaşamaması için jeneratör ve benzeri alternatif enerji kaynaklarının kullanılması öneriliyor. Ayrıca, su kesintilerine karşı önlem almak adına su depolama yapılması da önem arz ediyor.

Planlı elektrik kesintisinin nedeni bakım ve onarım çalışmaları olarak belirtiliyor. Yetkililer, kesintinin bölgede elektrik altyapısının iyileştirilmesi için gerekli olduğunu ifade ediyor. Ancak bu uzun süreli kesinti, özellikle ticari işletmeler, çiftçiler ve günlük hayatını elektrikle sürdüren haneler için ciddi sıkıntılara yol açabilir.

Vatandaşlara Uyarılar

Kütahya Merkez’de yaşayan vatandaşların, kesinti öncesinde gerekli tedbirleri almaları ve elektrikli cihazları güvende tutmaları öneriliyor. Kesintiden etkilenecek olanlar, günlük planlarını bu durumu göz önünde bulundurarak düzenlemelidir. Elektrik kesintisiyle ilgili güncel bilgiler ve kesintinin sona ermesi hakkında Kütahya İl Enerji Müdürlüğü’nden bilgi alınabilir.