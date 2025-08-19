Liposuction ameliyatı ölümle sonlandı
Fethiye Kızılada önlerinde 8 metre boyundaki bir tekne, dümen arızası nedeniyle kontrolsüz bir şekilde sürüklenmeye başladı. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu tekneden yardım çağrısı yapıldı.

Kıyı Emniyet ekipleri müdahale etti

Yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tahlisiye-5 botu bölgeye yönlendirildi. Ekipler, teknedeki vatandaşları güvenli şekilde alarak sürüklenen tekneyi Ece Marina’ya çekti.

Tekne güvenli bir şekilde emniyete alındı

Kurtarma operasyonunun ardından sürüklenen tekne ve içerisindeki kişiler güvenli şekilde Ece Marina’da emniyete alındı. Yetkililer, olayın herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadan tamamlandığını bildirdi.

Kaynak: İHA