Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, gazetenin "İzmir'de eğitime 'temizlik' ve 'tok' desteği" haberinin hemen ardından Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal medya hesabından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen kararı açıkladı. Başkan Duman, Buca Kaymakamlığı'nın talebi üzerine bazı okulların temizliği için kollarını sıvamıştı. Başkan Duman, yaptığı açıklamada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından engellendiğini şu sözlerle dile getirdi:

Değerli Bucalılar;



Okullarımızda temizlik yapmamızın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yasaklandığını öğrendik…



Bizden temizlik talep eden okullar, tek tek arayarak taleplerini geri çekti.



Ekip arkadaşlarımız, okulların kapısından geri çevrildi.



Üzülerek söylemek… pic.twitter.com/v1zY7Jr7uM Güzelbahçe'de hayat kurtaran eğitim September 27, 2024

"Hafta sonundan bu yana ihtiyaç duyulan okullarımızda temizlik ekiplerimizi göndermeye başlamıştık. Bugün itibarıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen talimatla belediyemize ait temizlik görevlilerin okullara girilmesine izin verilmemektedir. Ancak belediye yasasında, belediyeler, 'devlete ait her derecedeki okul binaalrının inşaatı, bakım ve onarımı yapabilir' demektedir. Bu yasa bize doğrudan sorumluluk yüklemese de 'yapabilir' diyerek bu zorlu şartarda çocuklarımızın yanında olmamız için yasal bir zemin oluşturmaktadır. Bu kararın ardından maalesef ki okullardaki temizlik çalışmalarımızı durdurmak zorunda kalıyoruz. Biz okullarımızı temizlemeye hazırız. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün aldığı bu kararın takdirini ise çocuklarımıza ve velilerimize bırakıyorum. Tek derdimin ise çocuklar olduğunu bilmenizi isterim."

Okul müdürlerine soruşturma iddiası

Haber Ekspres Gazetesi'ne konuşan kaynaklar, Buca Kaymakamlığı'nın bölgedeki okulların temizliği için Buca Belediyesi'nden talebi olduğunu, belediye yetkililerinin ise bu konuda bir çalışma yürüttüğünü ifade etti. Okulu temizleyen belediye personellerinin okulda fotoğraf vermesi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine ve idari yönetime 'soruşturma' açılacağı, bundan sonraki süreçlerde belediyelerden temizlik desteğinin yasak olduğunu söyledi. Bu sebeple Buca Belediyesi temizlik personelleri, okula alınmadı.

CHP'den 'partizanlık' eleştirisi

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise, Buca'da okulların belediye personelleri tarafından temizlenmesine ilişkin getirilen engele karşı 'partizanlık' yapıldığına dikkati çeken bir konuşma yaptı. Aslanoğlu, "Çocuklarımızın sağlığı için belediyelerimiz tüm imkanlarını seferber ederken, bu işe bile partizanlık karıştırıyorlar. AK Parti iktidarı çocuklarımıza sağlıklı, temiz okullar sunamıyor ama CHP’li belediye bunu sunmaya kalktığında çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını hiçe sayarak bizi engelliyorlar. Bu kirli zihniyet okullardaki kirli ortamdan bile daha tehlikeli” işaretini verdi.

Tehdit mi geldi?

CHP'li Şenol Aslanoğlu, Buca'daki bazı okul müdürlerinin okul temizliği için önce belediyeden yardım istendiğine değinerek "Buca belediyemiz, kendi ilçe sınırlarındaki okullarda temizlik çalışmaları başlattı. Tüm okullarımızı, sınıfları, bahçeleri belediyemiz kendi personeli ve imkanlarıyla pırıl pırıl, çocuklarımızın sağlıkla eğitim göreceği yerler haline getiriyordu. Ancak ne olduysa, belediyemizden kendi okullarının temizlenmesi için yardım isteyen okul müdürleri ve yöneticileri, aynı gün içinde belediyemizi arayarak artık okullarının temizlenmesini istemediklerini belediyemizin ilgili birimine iletmişler. Anlayacağınız Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü okul müdürlerine, Buca belediyesinden temizlik hizmeti almamalarını talimatı vermiş ve tehdit edercesine de bu hizmeti alırlarsa haklarında soruşturma açılacağını söylemiş. Aslında daha fazlasını da biliyoruz ancak, okul yöneticilerimizi zor durumda bırakmak istemediğimizden açıklayamıyoruz" şeklinde konuştu.

'Kalıcı çözümler istiyoruz'

Eğitim-SEN İzmir Şube Başkanı Nafiz Ceylan, Haber Ekspres'e yaptığı açıklamada "Okulların temizliği bir kamusal görevdir, belediyelerin görev alanına girmiyor. Yerel yönetimler, okullarımızın alt yapısı, bahçesi, okulların giriş çıkışlarındaki gerekli önlemlerin alması, peyzajda çalışmalar yapabilir. Ama okullardaki temizlik belediyelerin işi değil, sadece geçici görevlendirmeler yapılabilir. Okul temizliğinde veya buna benzer görevlendirmeler yerine, kalıcı çözümlerin olması gerekiyor. Buca'daki birkaç okul için personelin gidip temizlik yapması, tüm okulların temizlenmesi demek değildir. Çünkü çocuklarımız için okulun her tenefüste temizlenmesi gerekiyor. Çünkü okullarımızda sabah 7 ile akşam 7 arasında eğitim-öğretim devam ediyor" dedi.

'Bunu devlet çözmeli'

Öte yandan bu işi devletin çözmesi üzerinde duran Başkan Ceylan, "Çoğu okullarımızda ikili eğitim devam ediyor. Bu okullarda başta sınıflar olmak üzere, koridor, kantin, bahçe ve diğer bölümlerin tek temizlenmesi gerekiyor. Çalışan elemanların ise gün boyunca aynı çalışmayı birkaç defa yapması gerekecek. Bunun ise elbette devletin yapması ve kalıcı bir çözümle hayata geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunu devlet çözmeli. Yerel yönetimler bunu yapıyorsa ve bu konuda yerel yönetimin himayesinde bırakıldıysa o halde bütçeyi de yerel yönetime aktarsınlar. Bu çalışmalarda sokakları temizlemesi gereken personelin okulları temizlemesi, devletin de pek işine gelmeyecektir. Haliyle bu kamusal bir görev olduğundan devletin görev çizgisinde bulunuyor. Devlet, görevini yerine getirmediği sürece belediyelerin bu işe kalkışması, kalıcı bir çözümü doğurmayacaktır" şeklinde konuştu.

230 bin okulu 30 bin personel temizleyemez

Konuyla ilgili İzmir Veli-Der Şube Başkanı Necati Kalafat ise, "Ortadaki meseleyi siyaseten açıklamaya kalkılacak bir durum var. Eğitim içerisinde olduğumuzdan biliyoruz, bu tür tartışmaları da yıllarda beridir duyuyoruz, şahidiz. Özellikle son 8 yılda artan bir şekilde muhalif yerel yönetimlerle hükümetin bürokrasinin arasında bir gerilim var. Belediyeler ise Milli Eğitim gibi, resmi bir kurum gibi boyasını ve tadilatını yaparlar. Kâğıt üzerinde ise kamusal kurumlardır. Bu durum bir iktidar mücadelesi olarak görüldüğü için yerel yönetimlerin bugünkü okullara müdahalesini o belediyeyi parlatacak şekliyle okuyan bürokratlar da çıkıyor. Bu tamamen çocuğun üstün yararına, olması gereken kamu kuruluşlarının yapmaması gerekiyor. Sizler, siyaseten tepişirsiniz ama kimse 230 bin okulun 30 bin temizlik personeli atamasıyla nasıl temizleyebileceklerini düşünmüyor? Ortada ciddi bir sorun var" ifadelerine yer verdi.

Temizlik talebi 'soruşturma'yla sonuçlandı

Buca Eğitim-Sen Şube Başkanı Savaş Candemir ise, "Buca Kaymakamlığı‘nın yaptığı ilçe güvenlik toplantısında okul müdürlerinin bazıları 'okulların temizlik ve hijyeni konusunda belediye yardımcı olabilir mi?' diye soruyor. Buca Kaymakamı belediye sorumlularına okullardan gelen talepleri karşılamaları gerektiğini belirtiyor. Sonraki günlerde meşgul Şanlı Ortaokulu ve Ali Kuşçu İlkokulu müdürlükleri, Buca belediyesinden okul temizliği ve hijyeni konusunda yardım istiyor. Buca Belediyesi ise okulların temizlik işlerini yapıyor. Okullarda yapılan temizlik işleri görüntüleri basınla paylaşıldığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü rahatsız ediyor. 26 Eylül Günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürleriyle çevrimiçi toplantı yaparak belediyenin okulları temizleyerek Milli Eğitim Bakanlığını kötü ve işini yapamaz göstermeye çalıştığını söylemişti. Bakanlığı bu duruma düşüren ve başına görüntü veren okul idareleri hakkında soruşturma açacağını, bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını söylemiş. Bundan sonra hiçbir okulun İlçe Milli Eğitim‘den izin almadan bu tür işler yapmamasını söylemiş ve yapanlar hakkında da soruşturma açacak diye uyarmıştır" şeklinde konuştu.

İzmir İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kaynakları ise, belediyenin konuyla ilgili resmî bir yazı talebinde bulunmadığına dikkati çekti.