İzmir’de tıp fakültesi hayali kuran bir öğrencinin ÖSYM sistemindeki tercihleri değiştirildi. Öğrenci, kendi tercihlerinin yerine özel üniversitelerin yaşlı bakım bölümlerinin yazıldığını fark ederek savcılığa başvurdu.

Öğrencinin tıp hayali kâbusa döndü

İzmir’de yaşayan bir üniversite adayı, YKS sonuçlarına göre devlet üniversitelerinin tıp fakültelerini tercih etti. Ancak sabah ÖSYM sistemini kontrol ettiğinde, tercihlerinin değiştirildiğini fark etti. Öğrencinin listesinde yer alan tıp fakülteleri yerine özel üniversitelerin “yaşlı bakım bölümleri” yazılmıştı.

Şaşkınlık yaşayan öğrenci, derhal İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından ÖSYM’ye dilekçe verildi ve idare mahkemesinde iptal davası açıldı.

ÖSYM teknik inceleme başlattı

Gazeteci İsmail Saymaz’ın haberine göre, benzer durumdan mağdur olduğunu belirten 6 aday daha bulunuyor. ÖSYM, olayın ardından sistemlerinde kapsamlı teknik inceleme başlattı.

İlk incelemelerde dışarıdan bir siber saldırı izine rastlanmadı. ÖSYM, “söz konusu hesaplara hangi IP adreslerinden, hangi saatlerde giriş yapıldığını” araştırıyor.

“Dışarıdan hacklenme değil, şifre paylaşımı olabilir”

Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu tür olaylarda genellikle öğrencinin şifresinin paylaşılması sonucu tercihler değişiyor. Dışarıdan sistemin hacklenmesi neredeyse imkânsız. ÖSYM sistemine dış müdahale olasılığı çok düşük.”

Gültekin, ÖSYM’nin güvenlik duvarının oldukça güçlü olduğunu vurgulayarak, olayın “öğrencinin bilgilerini paylaştığı bir yakın tarafından yapılmış olabileceğini” belirtti.

ÖSYM’den açıklama bekleniyor

ÖSYM, teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna açıklama yapacak. Yetkililer, adayların kişisel bilgilerini kimseyle paylaşmaması konusunda da uyarıda bulundu.