Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 15 kişi hakkında, gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bu sabah İzmir ve ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şüphelilerden Barış K., Diyap A., Mehmet H.T., Sefa A., Abuzer K., Asım K., Hayri A., Mehmet P., Cafer A., Halise P., Recep A. ve Mahir B. yakalanarak, gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital malzeme ile terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, kitap, dergi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 kişi, emniyete götürülürken, 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.