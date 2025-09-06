İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla toplu ulaşımda kış tarifesine geçiyor. Öğrenciler ve çalışanların artacak yolculuk taleplerini karşılamak için otobüs, metro ve tramvay hatlarında sefer sıklıkları artırıldı. İZDENİZ gemileri ise mevcut tarifeleriyle çalışmaya devam edecek.
Otobüslerde yoğun bakım ve takviye
Yaz boyunca yürütülen bakım çalışmaları kapsamında ESHOT filosundaki 1.691 otobüs kontrolden geçirildi, bakımları tamamlandı ve kapsamlı temizlik yapıldı.
Yeni dönemde yolcu yoğunluğunu karşılamak amacıyla ESHOT hatlarında 265, İZULAŞ hatlarında 10 ve İZTAŞIT hatlarında 12 ek araç devreye girdi. Böylece İzmir’de toplam 1.789 otobüs hizmet verecek.
Üniversite öğrencilerine kolaylık sağlayan ekspres hatlar da yeni dönemde yeniden işletime açılacak. Güncel sefer bilgilerine ESHOT’un internet sitesi ve mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
Metro ve tramvay hatlarında ek seferler
-
İzmir Metrosu: Hafta içi 06.00-09.00 arasında 4 dakikada bir, günün diğer saatlerinde 5-10 dakikada bir sefer yapılacak.
-
Konak Tramvayı: Sabah 06.30-09.00 arasında 5 dakikada bir sefer düzenlenecek. Günün diğer saatlerinde 6-12 dakikalık aralıklarla çalışacak.
-
Karşıyaka Tramvayı: Hafta içi ve Cumartesi günleri 07.00-20.00 arasında 10 dakikada bir sefer olacak.
-
Çiğli Tramvayı: Dış hatta 20 dakikada bir, iç hatta ise sabah 17 dakikada bir, akşam 34 dakikada bir sefer yapılacak.
İZDENİZ seferleri aynı kalacak
İZDENİZ yolcu gemileri ve feribotlar, mevcut tarifeleriyle hizmet vermeyi sürdürecek. Yoğun saatlerde feribot seferleri 15 dakikada bir yapılacak. Güncel sefer programları izdeniz.com.tr adresinde yer alıyor.