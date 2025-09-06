İzmir Büyükşehir Belediyesi, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında düzenlediği özel etkinliklerle kentteki çocuklara çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor. “Dobi Eğitim Otobüsü” ve “Sanal Gerçeklik Oyunu”, miniklere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunarak onları geleceğe temiz bir dünya bırakma konusunda bilinçlendiriyor.

Atık yönetimi ve çevre bilinci için özel etkinlikler

Etkinlikler, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından, Kültürpark Belediye Sokağı ve çevresinde kurulan özel alanlarda gerçekleştiriliyor.

Minikler burada enerji tasarrufu, doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm ve sürdürülebilir atık yönetimi konularında interaktif bir şekilde eğitim alıyor.

Özellikle ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından dönüştürülen Dobi Eğitim Otobüsü, çocukların en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu.

Otobüsün içinde;

Dönüşüm görsellerinin yer aldığı özel bölüm,

“Dobirent” ve “Dobitop” isimli eğitici oyun alanları,

Hediye bölümü,

Atık yönetimi konulu mini sinema salonu bulunuyor.

Çocuklar bu alanlarda hem oyun oynuyor hem de çevreyi korumanın yollarını öğreniyor.

Etkinliğin en dikkat çeken kısmı ise Sanal Gerçeklik Oyunu oldu. Çocuklar, oyunda 2050 yılına giderek kuraklık ve çevre kirliliğiyle yok olmuş bir dünyayla karşılaşıyor. Oyunun maskotu “Zero” isimli panda, çocuklara doğal kaynakların tükenmesiyle ortaya çıkan sorunları gösteriyor.

Minikler, daha sonra geçmişe dönerek çevreyi korumak için doğru adımları atıyor. Oyunun aşamaları arasında;

Boşa yanan lambaları kapatmak,mBoşa akan muslukları kapatmak,

Atıkları doğru şekilde ayrıştırmak bulunuyor.

Görevleri başarıyla tamamlayan çocuklar, yeniden 2050 yılına dönerek yemyeşil bir dünyayı görme fırsatı yakalıyor.

Çevre Mühendisi Burak Andaç, oyunun büyük ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Etkinliğimizde çocuklara teknolojiyi kullanarak çevre bilinci kazandırıyoruz. 2050’deki kurak bir dünyayı gösterip, sonra onları geçmişe döndürerek alınması gereken önlemleri öğretiyoruz. Çocuklardan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz.”

Atık Yönetimi Projeler ve Planlama Şube Müdürlüğü personeli Emre Tuncer, eğitimlerin eğlenceli bir şekilde sürdüğünü vurgulayarak,

“Amacımız çocuklara çevre bilinci kazandırmak. Onların hem eğlenip hem öğrenebileceği bir ortam hazırladık. Çok yoğun ilgi gördük ve bu bizi çok mutlu etti.” dedi.

Sanal gerçeklik oyunu öncesinde heyecanını dile getiren Tanem Şen,

“Çevreyi, ağaçları çok seviyorum. Oyunda ışıkları kapatacağım, muslukları kapatacağım ve atıkları ayrıştıracağım. Böylece çevreyi temiz tutacağız,” dedi.

Etkinlik alanında yer alan Furkan Asil Eroğlu ise,

“Çok eğlendim, bence herkes gelip katılmalı,” diye konuştu.

Bir diğer katılımcı Yağmur Özen,

“Plastik atıkları geri dönüşüme kazandırdım. Boyama yaptım. Burayı çok sevdim, çok eğlenceli bir deneyimdi,” ifadelerini kullandı.

Sanal gerçeklik oyununu deneyimleyen Orhan Çağrı Uyanık ise,

“Musluğu ve ışığı kapattım, çevreyi korudum. Çok güzel bir tecrübeydi,” sözleriyle etkinlik hakkındaki memnuniyetini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu özel projesi sayesinde minikler, çevreyi korumanın önemini eğlenceli bir şekilde öğreniyor. Proje, çocukların gelecekte daha bilinçli bireyler olarak çevreye sahip çıkmasını hedefliyor.