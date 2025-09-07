İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü itibariyle toplu ulaşımda kış düzenini başlatıyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla otobüs, metro ve tramvay seferleri artırılırken İZDENİZ gemileri mevcut tarifeleriyle hizmet vermeye devam edecek.

Otobüsler bakımdan geçirildi

ESHOT filosundaki 1.691 otobüs detaylı kontrolden geçirildi, eksiklikler giderildi ve bakım çalışmaları tamamlandı. Araçlar atölye ve garajlarda kapsamlı şekilde temizlendi; temizlikte kullanılan suyun yüzde 75’i tesislerde arıtılarak yeniden değerlendirildi. Bu çalışmalarla olası arızaların önüne geçilerek yolcu mağduriyeti en aza indirildi.

Sefer artışları ve ekspres hatlar

Kış tarifesinde ESHOT hatlarında 265, İZULAŞ hatlarında 10 ve İZTAŞIT hatlarında 12 ek araç devreye alınacak. Böylece toplam 1.789 araçla toplu ulaşım hizmeti sunulacak. Üniversite öğrencilerinin konforlu ulaşımı için Başkan Dr. Cemil Tugay döneminde hayata geçirilen ekspres hatlar da yeniden işletime açılacak. Güncel hat ve sefer bilgileri, ESHOT’un resmi internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edilebilecek.

Metro ve tramvay hatları

Metro ve tramvay hatları da ek seferlerle güçlendirilecek. Narlıdere Kaymakamlık – Evka 3 arasında hizmet veren İzmir Metrosu; sabah 06.00-06.30 saatleri arasında 7,5, 06.30–09.00 saatleri arasında 4, 09.00-16.00 saatleri arasında 5, 16.00-20.00 saatleri arasında 4 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak. Cumartesi günü 06.00-06.30 saatleri arası 7,5, 06.20-20.00 saatleri arasında 5 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir hizmet verecek. Pazar günleri ise 06.00-20.00 saatleri arası 7,5, 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefere çıkacak.

Konak Tramvayı’nda 06.00-06.30 arası 7,5, 06.30-09.00 arası 5, 09.00-19.30 arası 6, 19.30-20.30 arası 7,5, 20.30-21.30 arası 10, 21.30-00.00 arası 12 ve 00.00-00.20 arası 10 dakika sefer aralığı olacak. Cumartesi 06.00-07.30 arası 10, 07.30-11.00 arası 7,5, 11.00-19.30 arası 6, 19.30-20.30 arası 7,5, 20.30-21.30 arası 10, 21.30-00.00 arası 12 ve 00.00-00.20 arası 10 dakikada bir sefer yapacak. Pazar ise 06.00-11.00 arası 10, 11.00-20.00 arası 7,5, 20.00-21.30 arası 10, 21.30-00.00 arası 12 ve 00.00-00.20 arası 10 dakikalık sefer tarifesi uygulanacak.

Karşıyaka Tramvayı’nda hafta içi ve Cumartesi günü; 06.00-07.00 arası 15, 07.00-20.00 arası 10, 20.00-22.00 arası 12, 22.00-00.20 arası ise 15 dakikada bir sefer olacak. Pazar günü ise 06.00-07.00 arası 15, 07.00-22.00 arası 12 ve 22.00-00.20 arası 15 dakikada bir sefer yapılacak.

Çiğli Tramvayı’nda ise dış hatta tüm haftada 20 dakikada bir, iç hatta da 06.00-19.00 arası 17, 19.00-00.20 arası 34 dakikada bir sefer olacak. Ataşehir-Mavişehir ring hattında ise 18 dakikada bir sefer yapılacak.

İZDENİZ’de mevcut tarife sürecek

İZDENİZ yolcu gemileri ve feribotlar, iç körfez seferlerinde mevcut tarifeleriyle çalışmaya devam edecek. Yoğun saatlerde feribotlar 15 dakikada bir hizmet verecek. Sefer programları izdeniz.com.tr adresinden takip edilebilecek.