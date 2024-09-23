İzmir'de taşıt sayısı hızla artarken, Ağustos ayında trafiğe kaydedilen yeni taşıtların sayısında bir önceki aya göre %22,0’lik bir düşüş yaşandı. İzmir, İstanbul ve Ankara’nın ardından en çok yeni taşıt kaydının yapıldığı üçüncü il oldu.

Ağustos ayı taşıt kayıtları düşüş gösterdi

Ağustos 2024 verilerine göre, İzmir’de trafiğe kaydedilen yeni araç sayısı bir önceki aya göre %22,0 oranında azalarak 12 bin 858'e geriledi. Bu araçların büyük kısmını motosikletler ve otomobiller oluşturdu. İzmir'de trafiğe kaydedilen araçların %53,6’sı motosiklet, %32,0’si otomobil, %9,7’si kamyonet oldu. Traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar da bu dağılımın içinde yer aldı.

İkinci el araç piyasası

Ağustos ayında İzmir’de 54 bin 801 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların %65,1’i otomobil, %15,1’i kamyonet ve %14,2’si motosiklet olarak kaydedildi. Kamyon, traktör, minibüs, otobüs ve özel amaçlı araçlar ise toplam devirlerin geri kalanını oluşturdu. Bu veriler, İzmir’de ikinci el araç piyasasının ne kadar hareketli olduğunu gösteriyor.

Renault en çok tercih edilen oldu

Ağustos 2024’te İzmir’de trafiğe kaydedilen 4 bin 114 otomobil arasında Renault, %11,7’lik pazar payı ile ilk sırada yer aldı. Onu %10,9’luk payla Fiat, %9,1’lik payla Volkswagen izledi. Toyota, Dacia, Skoda, Ford, Hyundai, Citroen, Peugeot ve Opel de en çok tercih edilen diğer markalar arasında yer aldı. Bu tablo, İzmir’deki otomobil tercihlerini ve pazarın hangi markalar etrafında yoğunlaştığını gözler önüne seriyor.