Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Mülkiyeliler Birliği'nde gazetecilerle bir araya gelerek İzmir Körfezi'nin durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Soyer, mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Körfez'de yüzebileceksiniz" ifadelerine tepki göstererek, bu tür açıklamaların bilimsel verilere dayanmadığını ifade etti.

İzmir Körfezi'nde yüzme hedefi

Soyer, "Körfez’in kirliliği üzerinde gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 11 milyar liralık yatırımla başlattığımız çalışmalar, 'Yüzülebilir Körfez' hedefine ulaşmamızda kritik bir öneme sahiptir," dedi. Ayrıca, İzmir’in en yaşamsal konusunun Körfez’in temizliği olduğunu vurgulayarak, "Kaybedilecek bir dakika bile yoktur," şeklinde konuştu.

Körfez’in tarihçesinden bahseden Soyer, 1986 yılına kadar kirliliğe neredeyse hiç müdahale edilmediğini hatırlattı. 2000 yılında tamamlanan "Büyük Kanal" projesi ile önemli bir adım atıldığını belirtti. Soyer, günümüzde hala devam eden kirlenmenin önüne geçmek için yapılması gereken birçok mühendislik çalışması olduğunu vurguladı.

Yaşayan körfez stratejisi: Üç aşama

Soyer, "Yaşayan Körfez" stratejisinin üç aşamasını açıkladı:

Karada yürütülen projeler: Yağmur suyu ayrıştırma altyapısının tamamlanması gerektiğini belirtti. Kıyı tesisleri: Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artırılması ve mevcut tesislerin revizyonu üzerinde durdu. Denizde yürütülen projeler: Deşarj ağızlarının değiştirilmesi ve sirkülasyon kanallarının kurulması gerektiğini ifade etti.

Soyer, bu stratejilerin kesintisiz uygulanması gerektiğini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu vurguladı. "Körfez, İzmir’in canıdır ve yerel yöneticiler bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır," dedi.

İklim değişikliği ve su yönetimi

Soyer, iklim değişikliğinin su kaynaklarını tehdit ettiğini ve mevcut su kaynaklarının korunması için acil tedbirler alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca, doğa temelli çözümler ile yağmur suyu yönetiminin önemine değindi.

Son olarak, Soyer, "Yaşayan Körfez" ve "Yüzülebilir Körfez" hedefinin mümkün olduğunu, bu hedefe ulaşmak için gereken altyapı yatırımlarının yapıldığını ve bu hedeften vazgeçilmemesi gerektiğini ifade etti.