Muğla'da altın yatırımcısı haftaya yükselişle başladı. Kuyumcularda gram altın 4136 TL'den, çeyrek altın ise 6758 TL'den satılıyor. Serbest piyasada ise fiyatlar biraz daha düşük seviyelerde.
Muğla kuyumcularında çeyrek altın 6758 TL
Kapalıçarşı verilerine göre Muğla Kuyumcular Odası'nın önerdiği fiyatlar şu şekilde:
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Gram altın (24 ayar): 4136,38 TL
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22 ayar bilezik: 3933,09 TL
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Çeyrek altın (2025): 6758 TL
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Çeyrek altın (eski): 6748 TL
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Yarım ziynet altın: 13.497 TL
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Tam ziynet altın: 26.869 TL
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Gremse ziynet altın: 67.276 TL
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Cumhuriyet Ata altını: 27.591 TL
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Ata 5'li: 137.595 TL
Fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, piyasadaki dalgalanmalara göre gün içerisinde değişiklik gösterebilir.
Serbest piyasada gram altın 4052 TL seviyelerinde
Muğla'da serbest piyasadaki altın fiyatları, kuyumcu fiyatlarına göre daha düşük seyrediyor:
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Gram altın (24 ayar): 4052,04 TL
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22 ayar bilezik: 3712,67 TL
Ziynet altın fiyatları ise serbest piyasada şöyle:
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Çeyrek altın (2025): 6757,70 TL
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Yarım ziynet: 13.106 TL
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Tam ziynet: 26.212 TL
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Gremse ziynet: 67.597 TL
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Çeyrek Cumhuriyet Ata: 6828,64 TL
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Ata Lira: 27.047 TL
Döviz ve ons altın etkisi sürüyor
Altın fiyatlarının yönünü belirleyen etmenlerin başında döviz kuru ve ons fiyatı geliyor. 5 Mayıs 2025 itibarıyla ons altın 3260 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar kuru 38,588 TL, euro ise 43,679 TL olarak ölçüldü.