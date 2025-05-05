Muğla'da altın yatırımcısı haftaya yükselişle başladı. Kuyumcularda gram altın 4136 TL'den, çeyrek altın ise 6758 TL'den satılıyor. Serbest piyasada ise fiyatlar biraz daha düşük seviyelerde.

Muğla kuyumcularında çeyrek altın 6758 TL

Kapalıçarşı verilerine göre Muğla Kuyumcular Odası'nın önerdiği fiyatlar şu şekilde:

Gram altın (24 ayar): 4136,38 TL

22 ayar bilezik: 3933,09 TL

Çeyrek altın (2025): 6758 TL

Çeyrek altın (eski): 6748 TL

Yarım ziynet altın: 13.497 TL

Tam ziynet altın: 26.869 TL 5 Mayıs 2025 İzmir altın fiyatları ne kadar oldu?

Gremse ziynet altın: 67.276 TL

Cumhuriyet Ata altını: 27.591 TL

Ata 5'li: 137.595 TL

Fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, piyasadaki dalgalanmalara göre gün içerisinde değişiklik gösterebilir.

Serbest piyasada gram altın 4052 TL seviyelerinde

Muğla'da serbest piyasadaki altın fiyatları, kuyumcu fiyatlarına göre daha düşük seyrediyor:

Gram altın (24 ayar): 4052,04 TL

22 ayar bilezik: 3712,67 TL

Ziynet altın fiyatları ise serbest piyasada şöyle:

Çeyrek altın (2025): 6757,70 TL

Yarım ziynet: 13.106 TL

Tam ziynet: 26.212 TL

Gremse ziynet: 67.597 TL

Çeyrek Cumhuriyet Ata: 6828,64 TL

Ata Lira: 27.047 TL

Döviz ve ons altın etkisi sürüyor

Altın fiyatlarının yönünü belirleyen etmenlerin başında döviz kuru ve ons fiyatı geliyor. 5 Mayıs 2025 itibarıyla ons altın 3260 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar kuru 38,588 TL, euro ise 43,679 TL olarak ölçüldü.