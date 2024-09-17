İzmir’de 09-15 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen kapsamlı trafik denetimlerinde, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 21.418 adet idari para cezası uygulandı. Bu denetimler, trafikte güvenliği artırmak ve ihlalleri minimize etmek amacıyla yürütülen düzenli çalışmalardan birini oluşturuyor.

Denetimlerin detayları

Trafik birimlerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, çeşitli ihlaller nedeniyle düzenlenen para cezaları şu şekilde dağıldı:

Kask Kullanımı : 2.527 sürücüye kask kullanmama nedeniyle ceza kesildi.

: 2.527 sürücüye kask kullanmama nedeniyle ceza kesildi. Hız İhlali : 5.594 sürücü, hız limitlerini aşma suçundan idari para cezası aldı.

: 5.594 sürücü, hız limitlerini aşma suçundan idari para cezası aldı. Alkollü Araç Kullanımı : 506 sürücü, alkollü araç kullanma nedeniyle cezalandırıldı.

: 506 sürücü, alkollü araç kullanma nedeniyle cezalandırıldı. Emniyet Kemeri : 2.379 sürücü, emniyet kemeri takmama nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

: 2.379 sürücü, emniyet kemeri takmama nedeniyle para cezasına çarptırıldı. Kırmızı Işık İhlali : 738 sürücü, kırmızı ışık ihlali nedeniyle ceza aldı.

: 738 sürücü, kırmızı ışık ihlali nedeniyle ceza aldı. Cep Telefonu Kullanımı : 890 sürücü, seyir halinde cep telefonu kullanma nedeniyle ceza kesildi.

: 890 sürücü, seyir halinde cep telefonu kullanma nedeniyle ceza kesildi. Diğer İhlaller: 8.784 sürücü, çeşitli diğer trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırıldı.

Trafik güvenliği ve önlemler

İzmir Trafik Birimleri, trafikte güvenliği sağlamak ve kaza risklerini azaltmak amacıyla düzenli olarak denetimlerini sürdürüyor. Trafik kurallarına uyumun artırılması ve ihlallerin minimize edilmesi hedefleniyor. Özellikle kask, emniyet kemeri ve hız limitlerine uyum gibi konulara yönelik denetimlerin sıklaştırılması, kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.