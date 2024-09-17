"Yalı Çapkını" dizisinde Ferit karakteriyle tanınan Demir, ellerindeki yara izlerini gösterdiği bir paylaşımda, "Birinci kattan camdan atladım" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Yaralar Üzerine Açıklama

Demir’in bu açıklaması, hayranları arasında büyük bir endişeye yol açtı. Paylaştığı fotoğraflarda ellerindeki izler belirgin şekilde görülürken, bu durumun dizideki bir kaza sonucu oluşup oluşmadığı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun paylaştığı mesajda kullandığı dil ve yara izleri, birçok takipçisini endişelendirdi.

Dizideki Rolü ve Hayranları

Mert Ramazan Demir, "Yalı Çapkını" dizisinde Ferit karakterini canlandırarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Dizinin başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncunun sosyal medyada paylaştığı bu fotoğraflar, hayranlarının merakını ve endişesini artırdı.