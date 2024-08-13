İzmir’de, tramvayda ağzında sigarayla seyahat eden bir kişi, uyarılara rağmen sigara içmeye devam etti. Vatandaşların tepkisi sonucunda, şahıs darp edilerek tramvaydan çıkarıldı.

Olayın detayları

Olay, İzmir'in merkezindeki tramvay hattında meydana geldi. Şehir içi ulaşımda kullanılan tramvaya binen bir şahıs, kapalı ortamda sigara içmeye başladı. Diğer yolcular, hem sigaranın kapalı ortamda içilmesinin yasak olduğunu hem de sigaranın dumanından rahatsız olduklarını belirten uyarılarda bulundu. Ancak, şahıs uyarılara aldırış etmeyerek sigara içmeye devam etti.

Duruma öfkelenen bazı vatandaşlar, şahsı durdurmak için müdahalede bulundu. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Güvenlik arbede sırasında güvenliği sağlamaya çalıştı.

Sosyal medyada paylaşılan olayın videosu geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, “Toplumsal kurallara uyulmalı” ve “Kapalı alanlarda sigara içmek yasak” gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.