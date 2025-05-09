İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki turizm işletmelerinin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla "Turizm İşletmelerinde Afet Güvenliği" başlıklı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. İzmir Ticaret Odası (İZTO) iş birliğiyle düzenlenen toplantı, İZTO Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili daire başkanlıkları ile sektör temsilcileri katıldı.

"Türkiye'ye örnek olacak işler yapalım"

Toplantının açılışında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, İzmir'in önemli bir turizm kenti olduğunu vurguladı. Afet güvenliği konusunda yapılan çalışmaların sadece günü kurtarmaya yönelik olmaması gerektiğini belirten Özkardeş, "Türkiye'ye örnek olacak, geleceği olumlu yönde etkileyecek işler yapalım" dedi.

"Güvenli tesisler kentimizin itibarını korur"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Başkanı Seyhan Müşerref Kuralı, konuşmasında kent genelinde yaklaşık 2 bin konaklama tesisi bulunduğunu hatırlatarak, bu tesislerin afetlere karşı hazırlıklı hale getirilmesinin önemine dikkat çekti. Bolu Kartalkaya'daki otel yangını örneğini anımsatan Kuralı, kamu ve özel sektör iş birliğiyle güvenli bir gelecek inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Uzmanlardan teknik bilgi ve yönlendirme

Toplantıda, İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan Denetim Amiri Mehmet Ekim ve Eğitim Amiri Özgür Adal Kervankıran tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Turizm işletmelerinin İtfaiye Uygunluk Raporu alabilmesi için gerekli koşullar ve yangından korunma yönetmelikleri detaylı şekilde aktarıldı. Ayrıca binalarda yangın güvenliği, acil durum eğitimleri ve tahliye planları gibi konular da uzmanlar tarafından katılımcılarla paylaşıldı.