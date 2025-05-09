Aassm'de Şiir Ve Müzik Buluştu Kalemin İzinde Ezgiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası, "Kalemin İzinde Ezgiler" konserinde edebiyatla müziği buluşturdu. AASSM'de düzenlenen gecede, Tolga Taviş yönetimindeki orkestra ile Işıkkent Eğitim Kampüsü Öğrenci Korosu sahne aldı. Anlatımı ise tiyatro sanatçısı Hakan Gerçek üstlendi.

Edebiyat, şiir ve müzik aynı sahnedeydi

"Kalemin İzinde Ezgiler" başlıklı konser, Türk edebiyatından bestelenmiş şiirlerle "Ezgi" isimli genç bir kızın içsel yolculuğunu müzik ve anlatı eşliğinde işledi. Tiyatrocu Hakan Gerçek'in seslendirdiği hikâye, dinleyicileri şiirle bezenmiş bir zaman yolculuğuna çıkardı.

Şairlerin izinden ezgiler

Konserde Murathan Mungan, Nazım Hikmet, Can Yücel, Melih Cevdet Anday, Sabahattin Ali ve Ümit Yaşar Oğuzcan gibi edebiyatçılardan ilham alınarak bestelenmiş eserler seslendirildi. Ayrıca Zülfü Livaneli'nin kitaplarından alıntılar ve Ömer Hayyam'ın rubaileri de programa dahil edildi.

Büyük alkış alan eserler

Konserde "Karlı Kayın Ormanı", "Kimse Bilmez", "Telli Telli", "Sultan-ı Yegâh", "Leylim Ley", "Şinanay", "Başka Türlü Bir Şey", "Gün Olur" ve "Bir Gece Ansızın Gelebilirim" gibi ezgiler seslendirildi. "Dostum Dostum" türküsü ise salondan büyük alkış aldı.

Kültürel değerler anıldı

Mevlana, Yunus Emre, Karacaoğlan ve Pir Sultan Abdal gibi kültürel değerlerin dizeleri de gecede yankılandı. Konser, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ekrana yansıtılan fotoğrafıyla duygusal bir şekilde sona erdi.

Kurumsal değişim açıklandı

Gece sonunda orkestra şefi Tolga Taviş, anlatıcı Hakan Gerçek ve öğrenci korosu çiçeklerle onurlandırıldı. AASSM Müdürü Emel Akçay Özer, "Bu bizim için anlamlı bir gece çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ismiyle son konserimizi verdik. Bundan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası olarak seyirciyle buluşacağız" dedi.