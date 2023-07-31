İzmir’de toplu ulaşıma zam geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 70 oranındaki zam talebiyle toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma yüzde 48 zam yapıldı. 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girecek zamlı tarife kapsamında 8.78 liralık tam ilk biniş 13 liraya, 3 lira olan öğrenci bileti 5.14 liraya yükseldi. Yeni zamla birinci aktarma 6.5 lira, sonraki aktarmalar ise 3.26 lira olarak belirlendi.
MİNİBÜS ÜCRETLERİNE YÜZDE 50 ZAM
UKOME toplantısında kent içi minibüs ücretlerine de zam yapılırken indi-bindi tarifesi 10 liradan 15 liraya yükseldi.
TAKSİYE DE ZAM GELDİ
UKOME toplantısında İzmir'deki taksi fiyatlarına da zam yapılırken taksimetre açılışı 7 TL’den 12 TL’ye, kilometre başı ücret 13 TL’den 22 TL’ye çıkarken, indi-bindi ücreti ise 30 TL’den 50 TL’ye çıktı.