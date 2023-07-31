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UKOME toplantısında İzmir'deki taksi fiyatlarına da zam yapılırken taksimetre açılışı 7 TL’den 12 TL’ye, kilometre başı ücret 13 TL’den 22 TL’ye çıkarken, indi-bindi ücreti ise 30 TL’den 50 TL’ye çıktı.

UKOME toplantısında kent içi minibüs ücretlerine de zam yapılırken indi-bindi tarifesi 10 liradan 15 liraya yükseldi.

İzmir’de toplu ulaşım a zam geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 70 oranındaki zam talebiyle toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma yüzde 48 zam yapıldı. 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girecek zamlı tarife kapsamında 8.78 liralık tam ilk biniş 13 liraya, 3 lira olan öğrenci bileti 5.14 liraya yükseldi. Yeni zamla birinci aktarma 6.5 lira, sonraki aktarmalar ise 3.26 lira olarak belirlendi.

İzmir'de metro ve tramvay çalışanları grevde

İzmir'de metro ve tramvay çalışanları grevde