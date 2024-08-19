Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı, il başkanı Naşit Birgüvi’nin liderliğinde yürütülen teşkilatlanma çalışmaları kapsamında, hafta sonu boyunca üç ilçede daha kongre gerçekleştirdi. Seferihisar, Torbalı ve Bayındır ilçelerinin kongreleri tamamlanarak, partinin İzmir’deki örgütlenme süreci hızla devam ediyor. İl Başkanı Birgüvi, 5 Ekim’de yapılacak olan il kongresine kadar 30 ilçede teşkilatlanma hedeflerini sürdüreceklerini her fırsatta dile getiriyor.

Seferihisar’da Ümit Özdağ fırtınası esti

Cumartesi günü Seferihisar’da gerçekleştirilen kongre, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın katılımıyla büyük bir ilgi topladı. Seferihisar Çağan Irmak Salonu’nda düzenlenen kongreye il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra Seferihisarlı vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Zeybek gösterisi ile coşkulu bir atmosferde başlayan kongrede, Ümit Özdağ’ın yaptığı sert ve dikkat çekici açıklamalar salondaki heyecanı daha da artırdı.

"Kerkük Türk’tür"

Ümit Özdağ, konuşmasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın "15 yaş altı ve 50 yaş üstü Irak vatandaşlarına vize serbestliği" kararını eleştirerek, "Dışişleri’nin Irak ile ilgili bir açıklaması olacaksa bu, vize serbestliği değil, Kerkük’te Türkçe’nin yasaklanmasına karşı duruş olmalıdır. Kerkük Türk’tür ve bu gerçeği asla değiştiremeyiz. Türkçe’nin yasaklanmasına karşı sesimizi yükselteceğiz ve bu durumu kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekonomik kriz erken seçimi çağırabilir

Ekonomik durumun ülkeyi çıkmaza sürüklediğini vurgulayan Özdağ, Türkiye’nin bu ağır ekonomik krizden ancak erken bir seçimle çıkabileceğini belirtti. Özdağ, "Aksi takdirde Türk Milleti daha büyük bedeller ödemek zorunda kalacak. Biz Zafer Partisi olarak milletimize bu ağır bedelleri ödetmemek için iktidara talibiz. Türk Milleti’nin artık yorulduğunu görüyoruz ve yeni bir ekonomik modelle halkımızı bu zorlu süreçten çıkaracağız." dedi.

Naşit Birgüvi’den hem hükümete hem de muhalefete sert eleştiri

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, kongrede yaptığı konuşmada hem hükümeti hem de muhalefeti eleştirdi. Hükümetin ekonomi politikalarını ve muhalefetin etkisizliğini eleştiren Birgüvi, "Hükümet ve muhalefet, çift yumurta ikizleri gibi birbirinin aynısıdır. İzmir yangınında hükümet de belediye de çaresiz kaldı. İzmir’in arsalarını satarken sıkıntı yaşamayanlar, yangın felaketinde zavallı durumuna düştü. CHP de 22 yıldır bu millete çare üretemedi. Zafer Partisi, bu ülkenin umududur." sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Yeni üyeler Zafer Partisi’ne katıldı

Naşit Birgüvi ve Ümit Özdağ’ın konuşmalarının ardından partiye yeni katılan üyeler için bir rozet töreni düzenlendi. Memleket Partisi’nden istifa eden Belediye Meclis Üyesi Çağatay Rasim Çağır’ın da aralarında bulunduğu 21 yeni üye, Zafer Partisi’ne katıldı. Ümit Özdağ, yeni üyelere parti rozetlerini takdim ederek Zafer Partisi’nin büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Seferihisar’da İnci Paksoy güven tazeledi

Seferihisar’daki kongrede, mevcut ilçe başkanı İnci Paksoy, yapılan seçimle yeniden ilçe başkanlığı görevine getirildi. Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bayır’ın divan başkanlığını yaptığı kongrede, Paksoy’un delegelerden aldığı destekle görevine devam edeceği kesinleşti.

Pazar gününe iki kongre

Pazar günü ise Zafer Partisi, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde iki ayrı kongre gerçekleştirdi. Torbalı’da mevcut ilçe başkanı Ali Farhan, delegelerin oylarıyla yeniden ilçe başkanlığına seçilirken, Bayındır’da Atilla Karaaşık bir kez daha ilçe başkanlığı görevini üstlendi. Her iki kongrede de il başkanı Naşit Birgüvi ve il yönetimi tam kadro yer aldı.

Naşit Birgüvi’den teşekkür mesajı

Naşit Birgüvi, hafta sonu boyunca gerçekleştirilen üç kongrenin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, bu süreçte desteklerini esirgemeyen ilçe başkanlarına, teşkilat üyelerine ve gençlik kollarına teşekkür etti. Ayrıca, Cumartesi günü Bayraklı ilçe teşkilatının yeni ilçe binasının açılışını gerçekleştirdiklerini de belirtti.