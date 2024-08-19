2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, milyonlarca öğrenci üniversite kayıt işlemlerini başlatıyor. Elektronik kayıt işlemleri, 19 Ağustos itibarıyla başlamış olup 21 Ağustos’a kadar devam edecek. Öğrenciler, kayıt sürecinde gerekli belgeler hakkında bilgi edinmeye devam ediyor.

Üniversite kayıt için gerekli belgeler

2024-YKS sürecinin tamamlanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri için gerekli belgeler şu şekilde sıralanmıştır:

Adayların mezun oldukları ortaöğretim kurumundan aldıkları diplomanın aslı veya onaylı bir örneği gereklidir. Diplomanın bulunmaması durumunda, yeni tarihli bir mezuniyet belgesi sunulabilir.

Ek puanla yerleştirilen adayların diplomasında veya mezuniyet belgesinde alan belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduklarını gösterir resmî bir belge sunulmalıdır.

Üniversiteler tarafından talep edilmesi durumunda, 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf teslim edilmelidir.

Katkı payının veya öğretim ücretinin ödendiğine dair bir belge gerekmektedir.

Üniversiteler tarafından kayıt öncesinde belirlenen diğer belgelerin aslı veya onaylı suretleri de teslim edilmelidir. Bu belgeler, askerlik durumu gibi bilgileri içerebilir ve http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinden kontrol edilebilir.

E-kayıt

E-kayıt işlemleri, 19 Ağustos'ta başlamış olup 21 Ağustos’a kadar devam edecek. Kayıt işlemlerinin saati hakkında kesin bir bilgilendirme yapılmamış olup, işlemler 24 saat erişime açık olacaktır. Adaylar, e-Devlet üzerinden veya üniversitelerin kayıt merkezlerinden işlemlerini tamamlayabilirler.

Ek tercih ve boş kontenjanlar

Üniversite kayıt işlemlerinin 23 Ağustos’ta sona ermesinin ardından, boş kontenjanlar ilan edilecektir. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi başlayacaktır. Bu süreçte, boş kalan kontenjanlar üzerinden yeni tercihler yapılabilecek.