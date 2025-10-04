Manisa Büyükşehir Belediyesi, edebiyat dünyasına yeni isimler kazandırmak için çıktığı yolda ilk sonuçlarını aldı. Bu yıl ilki düzenlenen Yusuf Atılgan Roman Ödülleri yarışmasına 104 eser başvuru yaparak, edebiyat dünyasına katkı sağlandı. Feyza Hepçilingirler, Halil Şahan, Kemal Varol, Nedim Gürsel, Hidayet Karakuş'tan oluşan seçici kurul, başvuru yapan 104 eser arasından birinciyi belirledi.

Birincilik Gönül Çatalcalı'nın Oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yusuf Atılgan Roman Ödülü'nün, Feyza Hepçilingirler, Halil Şahan, Kemal Varol, Nedim Gürsel, Hidayet Karakuş'tan oluşan seçici kurulu 3 Ekim Perşembe günü yaptığı çevrimiçi (online) toplantıda birinciyi belirledi. Dünyanın temel sorunlarından biri olan susuzluğu, günümüz feodal ilişkilerinin acımasız ortamı içinde özgün bir dille yaratarak, öykü içinde öykü kurgusuyla anlatan Gönül Çatalcalı'nın 'Su Fırtınası' isimli romanını birinciliğe layık gördü.

Seçici Kurul Özel Ödülü İnci Aral'a Verildi

Daha önceki çalışmalarından dolayı edebiyata vermiş olduğu katkılar ve Yusuf Atılgan Roman Ödülü'ne katılmış olmasından dolayı da İnci Aral, Seçici Kurul Özel Ödülü'ne layık görüldü. Aral, eski değerlerinden kopamamış, yeni değerleri benimseyememiş insanın yaşadığı kültürel yırtılma ve bireysel yabancılaşmayı bir kadın cinayeti üzerinden anlattığı Verda'nın Ölümü isimli romanı ile ödüle hak kazandı.

Ödül Töreni 9 Ekim'de

Merhum Başkan Ferdi Zeyrek döneminde başlatılan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile devam eden yarışma kapsamında seçici kurul tarafından belirlenen eserler ve sahiplerine ödül töreni düzenlenecek. 9 Ekim Perşembe günü Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde düzenlenecek ödül töreninde Gönül Çatalcalı ve İnci Aral ödüllerini alacak.