İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ (İzmir Teknoloji) tarafından hayata geçirilen sistem, geçtiğimiz yıl öğrencilerden büyük ilgi gördü. Eylül ve ekim aylarında İzmir’e gelen öğrenciler, İzmirim Kart başvuru merkezlerinde sıra beklemeden ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İZBAN, Metro ve Tramvay araçlarında dijital kartlarını kullanabiliyor.

Uygulama, aynı zamanda İzmirli öğrencilerin de ulaşımda büyük kolaylık yaşamasını sağlıyor. Böylece toplu ulaşımda kart yoğunluğu ve başvuru merkezlerindeki kalabalık önemli ölçüde azalıyor.

Dijital kart başvurusu nasıl yapılır?

Dijital İzmirim Kart’a başvuru yapmak oldukça pratik:

İzmirim Kart mobil uygulaması cep telefonuna indiriliyor.

Uygulama açıldıktan sonra üyelik kaydı oluşturuluyor ve üyelik sözleşmesi onaylanıyor.

Ana ekrandaki “Kart Başvuruları” bölümünden öğrenci kartı seçiliyor.

Gerekli bilgiler eksiksiz girildikten sonra bakiye yüklenerek kart aktif hale geliyor.

Öğrenciler, dilerlerse dijital kartlarının yanında fiziksel kart da talep edebiliyor. Fiziksel kart, kargo yoluyla adrese gönderilebileceği gibi kart merkezlerinden de teslim alınabiliyor.

Dijital İzmirim Kart, yalnızca toplu ulaşımda değil, şehrin farklı noktalarında da geçerli. Öğrenciler kartlarını şu alanlarda da kullanabiliyor:

Sasalı Doğal Yaşam Parkı,

İzmir Teleferik Tesisleri,

Akıllı Tuvaletler,

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti.

Başvuru ve ayrıntılı bilgi için www.izmirimkart.com.tr adresi ziyaret edilebiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, dijital kart uygulamasının öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirildiğini belirterek şunları ifade etti:

“İzmir’e her yıl binlerce yeni öğrenci geliyor. Dijital İzmirim Kart sayesinde gençler toplu taşıma için ayrı bir kart çıkarmak zorunda kalmıyor. Hem zamandan tasarruf ediliyor hem de başvuru merkezlerindeki yoğunluk önleniyor. Bu sayede öğrenciler eğitim dönemine hızlı ve rahat bir başlangıç yapabiliyor.”

Bu uygulama ile İzmir, dijital ulaşım çözümlerinde bir adım daha ileriye giderek üniversiteli gençlere modern ve pratik bir hizmet sunuyor.