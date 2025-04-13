Yıllar önce İzmirlilerin hafızasında yer eden TANSAŞ tanzim satışlarının ruhunu yeniden canlandıran İZMAR, uygun fiyatlı ve güvenilir ürün seçenekleriyle mahallelinin yeni alışveriş noktası haline geldi.

Bozyaka’da açılan ilk İZMAR şubesi, raflarındaki gıdadan temizlik ürünlerine, kasap reyonundan süt ve su markalarına kadar geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Kâr amacı gütmeden hizmet veren mağazada, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi üretimi olan Halk Ekmek, Şaşal Su, Badem Su ve et-süt ürünleri tüketiciyle doğrudan buluşuyor.

"Market Değil, Dayanışma Noktası"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZMAR’ın yalnızca bir market değil, ekonomik dayanışma projesi olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarını güvenli, hijyenik ve uygun fiyatla karşılayabildiği bu model, kentimizde sosyal adaletin somut bir yansımasıdır” dedi.

Vatandaşlardan Tam Not

Alışveriş yapan yurttaşlar, İZMAR’ın hem cebini hem gönlünü rahatlattığını belirtiyor. Gülgün Şahin, “Tertemiz, kaliteli, üreticiden halka... Her semtte olmalı,” derken; Ayşe Güler ise, “Burada içim rahat alışveriş yapıyorum. Özellikle et reyonu çok uygun, emekliler için büyük kolaylık,” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Kasap Reyonu ve Temizlik Ürünleri İlgi Odağı

Hijyenik ortamı ve ürün çeşitliliğiyle fark yaratan İZMAR’da özellikle kasap reyonu vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Mustafa Tıkır, “Burada aldığım her üründen eminim. Temiz, garantili ve bütçeme uygun,” derken, Güldem Ayazmalı da “Mahalle aralarına da açılırsa çok mutlu oluruz,” diyerek talebini iletti.

Yeni Şubeler Yolda

İZTARIM AŞ, Bozyaka’daki başarıyı İzmir geneline yaymak için kolları sıvadı. Kısa süre içinde Menemen Ulukent ve Gaziemir Atıfbey Mahallesi’nde yeni İZMAR şubeleri açılacak. Bu genişleme, İzmir’de 15 sabit Halkın Bakkalı ve 1 gezici marketin dönüşümüyle devam edecek.