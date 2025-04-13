Kaza, saat 17.30 sularında Tunçbilek Beldesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Domaniç yönünden Tavşanlı’ya doğru seyir halinde olan A.K. (56) yönetimindeki 43 S 2187 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen ve yan yola dönmeye çalışan 33 AGN 680 plakalı inşaat mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yol kenarına savrulurken, araçtaki sürücü A.K. ve 8 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirmesinin ardından yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya karışan mikser sürücüsü İ.K., jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.