İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Tuna Demirdal, havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sisteminin zayıfladığını ve solunum yolu enfeksiyonlarının artışa geçtiğini belirterek, hasta kişilerin başkalarına hastalık bulaştırmamak için maske takması gerektiğini vurguladı. Ayrıca kapalı alanlarda enfeksiyon yayılma riskinin arttığını hatırlatarak havalandırmanın önemine dikkat çekti.

Bağışıklık sistemine dikkat

Mevsim geçişlerinde ani sıcaklık değişimlerinin vücudun savunma mekanizmasını zorladığını ifade eden Prof. Dr. Demirdal, bu durumun solunum yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkardığını söyledi. "Vücut sıcaklığı normalde 36-37,2 derece arasıdır, ancak ani sıcaklık düşüşlerinde bağışıklık sistemi dışarıdan gelen mikroorganizmalarla mücadelede zorlanabilir. Soğuk havalarda vücudun bu adaptasyon sürecine dikkat etmek ve uygun giyinmek çok önemli" dedi.

Kapalı alanlarda enfeksiyon riski

Havaların soğumasıyla birlikte kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirildiğini hatırlatan Prof. Dr. Demirdal, pastane, kıraathane gibi sosyal alanların enfeksiyon yayılma riski açısından tehlikeli olduğunu belirtti. "Kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı, çünkü hasta bir kişi bile kısa süre içinde birçok kişiyi enfekte edebilir" diye konuştu. Özellikle kronik hastalığı olan kişilerin bu dönemde daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Maske kullanımı ve soğuktan korunma

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve enfeksiyonlardan korunmak için soğuk havalarda dikkatli giyinmenin önemine değinen Prof. Dr. Demirdal, hastaların maske takmasının hem kendileri hem de çevresindekiler için gerekli olduğunu söyledi. "Pandemi döneminde insanlar maske takmaktan usandı, ancak özellikle hasta kişilerin maske takarak başkalarına hastalık bulaştırmaması büyük önem taşıyor" dedi.

Koronavirüs ve diğer enfeksiyonlar

Koronavirüsün öldürücülük etkisinin azaldığını, ancak grip ve soğuk algınlığı virüslerinin daha sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Tuna Demirdal, bu dönemde bağışıklık sistemine dikkat etmenin ve gerekli önlemleri almanın kritik olduğunun altını çizdi.